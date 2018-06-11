Одной из основных тем празднования станет футбол

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотни тысяч человек по всей стране во вторник отпразднуют День России. 28 лет назад, 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня объявили государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

Столица и регионы подготовили к знаменательной дате разнообразную праздничную программу.

Гимн, чаепитие и богатырский рекорд

Центральной площадкой праздника в Москве станет Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" на Поклонной горе перед Музеем Победы. В программе мероприятий - национальные кухни, ярмарки ремесел, марафон игровых и кукольных спектаклей лучших детских театров, а также традиции и промыслы, ставшие "визитными карточками" российских регионов.

"Тульская область предложит "напечатать" тульский пряник и испечь его. В экспозиционной зоне Вологодской области научат плести знаменитое вологодское кружево. Кострома подарит незабываемые впечатления от процесса создания петровской глиняной игрушки, а Хакасия покажет популярные этнотуристические маршруты региона и угостит национальными сладостями из талгана. А на главной фестивальной сцене пройдут яркие модные показы самобытных национальных костюмов", - рассказали в пресс-службе "Самоварфеста".

Ожидается, что на фестивале рекорд установит один из русских богатырей, который на коромысле поднимет десять человек общим весом около тонны. Кроме того, на одной из площадок пройдет большое чаепитие из настоящих русских самоваров. Кульминацией станет исполнение гимна России, в котором примут участие сотни гостей праздника.

Торжества по случаю праздника пройдут также в столичных парках и на площадях - на площади Революции, Тверской площади, Новом Арбате, Профсоюзной улице гости праздника смогут увидеть спектакли, концерты, танцевальные шоу и творческие мастер-классы.

Вечером торжества переместятся на Красную площадь, где в 20:00 пройдет большой праздничный концерт. На главной площади страны выступят Григорий Лепс, Филипп Киркоров, группа "Любэ", Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, группа "Чайф" и многие другие популярные артисты. В конце праздника гостей ожидает грандиозный фейерверк.

Футбольное настроение

Футбол станет одной из основных тем празднования Дня России в регионах. В Калининграде, например, состоится акция в поддержку сборной России "Играй за всех! За нас! За каждого". В Мурманске можно будет посоревноваться во владении мячом и спеть гимн страны, а в Ставрополе сыграют в киберфутбол, мини-футбол и настольный футбол.

В Саранске, где также пройдут матчи ЧМ-2018, 12 июня откроется фестиваль болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА). Вести торжественное открытие фан-феста будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщили в дирекции города по подготовке и проведению главного футбольного первенства мира.

В Сочи День России также будут отмечать с учетом того, что 12 июня в город уже начинают приезжать болельщики из разных стран. Программа праздника составлена из популярных концертных номеров и песен, знакомых даже иностранцам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии города, на площади Флага в центре Сочи выступит Краснодарский государственный камерный хор. Под руководством народного артиста России Вячеслава Яковлева он исполнит песни о России, любви и дружбе.

Национальные традиции и колорит

В некоторых регионах спортивный праздник решили "разбавить" национальным колоритом. Так, на арене "Санкт-Петербург", построенной к ЧМ-2018, откроется фестиваль национальных кухонь, а в Казани и Чебоксарах пройдет Парад дружбы народов. Жителям Нарьян-Мара предлагают устроить демонстрацию национальных костюмов. "Мы ждем горожан в ненецких костюмах, коми-ижемцев, татарских, обещали представить мужской костюм казаков, мезенский городской костюм, усть-цилемский, украинский, всех просим фотографировать и выкладывать с хэштегом #наденьнародноенао", - сказала ТАСС заведующая организационно-методическим отделом Этнокультурного центра Евгения Растягаева.

Во Владикавказе День России отметят фестивалями национальной кухни и осетинской песни. Кроме того, гостей и жителей города ожидает показ коллекции национальной одежды и концерт оперной музыки под открытым небом. В самом многонациональном регионе Северного Кавказа - Дагестане - традиционно пройдет Парад дружбы народов России, а также акция "Хоровод народов России" с участием воспитанников махачкалинских школ.

В Курганской области состоится фестиваль национальных культур и спорта "Дружба народов - единство России". В городе будет организована Улица мастеров и национальностей с различными подворьями - от юрты до русской избы. Кроме того, с утра начнутся спортивные соревнования. По традиции они включают один из самых зрелищных видов спорта - национальную борьбу тюркских народов курэш или "борьбу на поясах".

Первый Парад национальностей пройдет и в Омске. В городе ремесленники с гостями праздника попробуют сделать куклы-мотанки, украинские украшения вытынанки, латышские пояса, казахскую вышивку и попробовать расписать армянские кувшины.

Большое внимание национальным традициям в честь Дня России уделят и в Алтайском крае. В регионе в праздничные дни состоится фестиваль традиционной культуры и ярмарка "Живое ремесло", которые пройдут на одной из самых красивых площадок региона - в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Там выступят фольклорные коллективы, национально-культурные объединения и мастера-ремесленники, всего около 700 человек со всей страны. Гости и участники праздника будут водить хороводы, играть, танцевать и дегустировать блюда национальной кухни.

Праздник, посвященный Дню России, пройдет и в Тюмени. В программе - митинг-концерт и областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". "В концерте примут участие коллективы и солисты Тюменской области, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Чувашии и Удмуртии.

Спортивные фестивали и автопробеги

Сахалинские покорители бездорожья в честь Дня России планируют отправиться на самую восточную точку Сахалина - мыс Терпения, сообщила ТАСС член клуба "Внедорожник" Татьяна Безбах. "Нас ждут тяжелые пески, болотистая местность. Большая часть пути пройдет по морскому побережью", - рассказала она.

В Крыму в День России по инициативе "Молодой Гвардии" ожидается массовый автопробег по Крымскому мосту. Автоколонна из 250 машин и квадроциклов проследует от поселка Веселовка со стороны Кубани до мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи. Дистанция автопробега составит около 70 км. "Мы стартуем с 10:00 мск, а по окончании автопробега его участники возложат цветы к Обелиску славы на горе Митридат", - рассказали организаторы.

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы и городской молодежный центр планируют организовать для гостей соревнования по стритболу, армспорту, а также бои на подушках. В Карачаево-Черкесии День России посвятят массовому спорту - в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске около 200 человек будут сдавать нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и состоится велозаезд.

В Адыгее колонны машин проедут по Майкопу с флагами России и региона. В Ижевске впервые организуют соревнования по гребле на ялах на акватории пруда, в них примут участие команды высших учебных заведений Удмуртской республики, которым предстоит преодолеть дистанцию в 700 метров вдоль Набережной города Ижевска.

В Кабардино-Балкарии в праздничный день пройдет чемпионат Северо-Кавказского региона по тяжелой атлетике, победители которого поедут на первенство России.

Живая история страны

Еще одной темой праздника станет история страны. В День России для жителей Смоленска, Екатеринбурга, Тамбова и других городов организуют праздники "живой истории" при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Для гостей организованы площадки "Покровский рубеж" в Екатеринбурге, "Салют над Днепром" в Смоленске, "Этот День Победы" в Тамбове, "Сибирский огонь" в Новосибирской области, "Кирилло-Белозерская осада" - в Вологодской области. На каждом фестивале Российское военно-историческое общество представит интерактивные площадки, на которых можно познакомиться с жизнью и бытом русских воинов, их обмундированием, образцами вооружения. Элементы воспроизводимых сражений и исторических реконструкциий будут максимально близки к исторической действительности", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе РВИО.

В Перми пройдет выставка "Пермский пленник", посвященная судьбе Великого князя Михаила Александровича, который был убит там в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. На ней представят уникальные фотографии Великого князя и его окружения, предоставленные Государственным историческим музеем, а на открытие экспозиции прибудет праправнук императора Александра III Павел Куликовский-Романов.

В Волгограде состоится торжественная церемония открытия мемориального парка у подножия Мамаева кургана после реконструкции. Там высадили2 тыс. деревьев и кустарников, обустроены цветники, пешеходные аллеи, вело- и роликовые дорожки, зеленый амфитеатр. Его достопримечательностью станет сухой пешеходный фонтан диаметром 16 метров - 77 струй из чаши фонтана поднимаются на высоту до восьми метров, создавая эффект волны. Вечером 12 июня у фонтана можно будет впервые наблюдать световое шоу, в нем задействованы подсветка самого фонтана и светодиодные арки.

В Пензе праздничные мероприятия начнутся с закладки капсулы с письмом потомкам. "Мы заложим капсулу с письмом потомкам в стеле на набережной Суры, где у нас находились письма, заложенные в 1967 и 1977 годах. Та капсула, которую мы хотим заложить, будет вскрыта в 2063 году, в год 400-летия Пензы", - сказал журналистам мэр Пензы Виктор Кувайцев.

12 июня в Адыгее талантливым подросткам, которым накануне исполнилось 14 лет, вручат паспорта граждан РФ, а в Новосибирске массово праздновать День России начнут с молодежного шествия под названием "Мы - будущее России!".

Под флагом России

По традиции в день России по центру Волгограда пронесут 100-метровое полотнище российского флага. А в Ростове-на-Дону в парке на левом берегу Дона, возле стадиона "Ростов-Арена", построенного к чемпионату мира по футболу, около 400 волонтеров развернут государственный флаг длиной 220 м и шириной 4,5 м.

На центральной площади Махачкалы студенты и школьники развернут огромный флаг РФ общей площадью 450 кв. м, в других городах и районах республики волонтеры будут раздавать триколор-ленточки, информационные буклеты, а также проведут соцопрос среди граждан на знание истории страны.

В День России в Екатеринбурге состоится Открытый областной чемпионат по шахматам среди ветеранов. Кроме того, юные шахматисты сыграют с известными жителями Свердловской области в рамках проекта "Главные кадры. ТАСС открывает архивы", который представлен в "Ельцин Центре". В сеансе одновременной игры примут участие композитор и драматург Александр Пантыкин, лыжник Иван Алыпов, гонщик Сергей Карякин, актриса Юлия Михалкова.