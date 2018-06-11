Сборная Бельгии разгромила команду Коста-Рики в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 11 июня. Сборная Бельгии по футболу одержала крупную победу над командой Коста-Рики со счетом 4:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Брюсселе.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (31-я минута), Ромелу Лукаку (42, 50) и Миши Батшуайи (64), у проигравших отличился Брайан Руис (24). Для обеих команд этот матч стал последним перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в России.

На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, стадион "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Костариканцы выступят в группе E, где их соперниками будут сербы (17 июня, Самара), бразильцы (22 июня, Санкт- Петербург) и швейцарцы (27 июня, Нижний Новгород).

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.