Бреме, Касильяс и Карпин провели встречу со студентами МГУ

Встреча состоялась в рамках проекта ФИФА "Движение болельщиков"

Встреча состоялась в рамках проекта ФИФА "Движение болельщиков". Легенды ФИФА отвечали на вопросы студентов. Кроме того, на мероприятии был представлен Кубок чемпионата мира. Во встрече со студентами также должен был принять участие трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, однако он не смог приехать из-за проблем со здоровьем, как сообщил накануне ТАСС пресс-атташе Пеле Жозе Форнос Родригес.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чемпионы мира по футболу Андреас Бреме, Икер Касильяс и бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин провели встречу со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Карпин, который сейчас возглавляет "Ростов", назвал Россию фаворитом чемпионата мира. "Россия! Не верите? Тем хуже для вас, в качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию", - ответил Карпин на вопрос о фаворите турнира.

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Бреме считает, что хорошие шансы на победу также у аргентинцев и англичан. "У сборной Англии сильные футболисты и отличный наставник", - отметил Бреме.

В конце мероприятия была проведена лотерея, в которой разыграли официальный мяч чемпионата мира с автографами Карпина, Бреме и Касильяса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Рядом с главным зданием МГУ на Воробьевых горах расположена фан-зона чемпионата мира в Москве.