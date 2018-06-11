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11 июня, 23:15
Сборная Нигерии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира
Футболисты сборной Нигерии
© EPA/DENNIS SABANGAN
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На чемпионате мира сборная Нигерии в группе D сыграет с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург)

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 11 июня. / ТАСС/. Футболисты сборной Нигерии и тренерский штаб команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Нигерийская сборная будет жить на базе в Ессентуках и тренироваться на стадионе "Ессентуки-Арена", 12 июня команда там же проведет открытую тренировку.

"Суперорлы", как называют нигерийских футболистов, прилетели в Россию под руководством 64-летнего Гернота Рора. Немецкий специалист работает с командой с 2016 года, сумев вывести ее на чемпионат мира. Лучшим результатом на мировых первенствах для нигерийской сборной является выход в стадию 1/8 финала, куда ей удавалось пробиваться трижды (1994, 1998, 2014). Команда Нигерии трижды выигрывала Кубок африканских наций (1980, 1994, 2013), один раз завоевывала золото Олимпийских игр (1996).

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В отборочном турнире чемпионата мира нигерийцы на первом этапе по сумме двух матчей обыграли команду Свазиленда (0:0, 2:0), а также сумели выйти из крайне непростой отборочной группы, где основными соперниками были действующий обладатель Кубка Африки сборная Камеруна и команда Алжира. Но нигерийцы прошли этот этап без поражений, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, команда Нигерии занимает 48-е место. Основными звездами "Суперорлов" на чемпионате мира будут полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби и хавбек "Челси" Виктор Мозес. В заявку на турнир попали и выступавшие в сезоне-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге нападающий Ахмед Муса (ЦСКА) и защитник Брайан Идову ("Амкар").

На чемпионате мира сборная Нигерии в группе D сыграет с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург). К вечеру понедельника в Россию прибыла 21 команда, а именно: сборная Австралии, Аргентины, Бразилии, Дании, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Марокко, Мексики, Нигерии, Панамы, Перу, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Туниса, Уругвая, Франции, Хорватии, Швейцарии. 12 июня ожидается прилет команд Англии, Германии, Колумбии, Коста-Рики, Сенегала, Швеции, Южной Кореи, 13 июня - сборных Бельгии, Польши и Японии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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