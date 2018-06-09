Свой первый матч на чемпионате мира хорваты проведут 16 июня в Калининграде против сборной Нигерии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии провели открытую тренировку на стадионе в поселке Рощино, который находится в 70 км от Санкт-Петербурга. Хорватские футболисты вышли на газон стадиона "Рощино-Арена", вмещающего 500 зрителей, вместе с местными ребятишками под аплодисменты любителей футбола, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Небольшие трибуны стадиона были полностью заполнены, болельщики то и дело со своих мест выкрикивали фамилии звезд хорватской сборной - Марио Манджукича, Луки Модрича и Ивана Ракитича. После короткой разминки хорваты начали работу с мячом - тренировка отборов в квадратах, отработка передач на партнеров. Все игроки занимались в общей группе. Футболисты находились явно в хорошем настроении.

"Атмосфера в команде великолепная, я чувствую единство и сплоченность в команде", - отметил в ходе пресс- конференции перед тренировкой нападающий хорватов Андрей Крамарич.

Почти половину открытой тренировки заняла двусторонняя игра 11 на 11. Хорваты много комбинировали, отрабатывали навесы и разрезающие передачи в штрафную площадь, почти не нанося дальних ударов и не прибегая к длинным забросам. В целом атака преобладала над защитой, и болельщики смогли увидеть целую серию красивейших комбинаций и голов.

Впечатления от Рощино

Весь поселок буквально живет чемпионатом мира - на каждом углу висят баннеры с приветствиями хорватам, повсюду видны украшения в виде футбольных мячей. Впрочем, на пресс- конференции, предшествовавшей тренировке игроки признались, что у них не было времени познакомиться с Рощино, хотя первое впечатление благоприятное.

"Мы только что прибыли, мне нравится отель из-за природы - рядом с озером, рядом с лесом", - отметил Крамарич.

Ранее в пресс-службе команды ТАСС рассказали, что хорваты остались довольны местом размещения своей национальной команды, но планируют взять в Россию своего повара.

Пример для юных спортсменов

Значительную часть зрителей открытой тренировки хорватов составили юные спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они получили специальные пригласительные билеты. Ребята смогли не только увидеть своих кумиров воочию, но и поучиться приемам и финтам участников чемпионата мира.

"Это был шок небольшой видеть таких футболистов, как Модрич и Ракитич так близко. Они совсем не такие, как по телевизору, это было невероятно. Сама тренировка очень хорошая, полезно посмотреть, научиться делать те или иные финты", - рассказал корреспонденту ТАСС один из зрителей, 13-летний футболист из Всеволожска Саша Смирнов.

Пользу для себя нашли и ребята, занимающиеся другими видами спорта. Так, 16-летний дзюдоист из Выборга Ян Набиулин отметил, что некоторые упражнения могут быть полезны для него и его товарищей. "Это такая же тренировка, как у всех спортсменов, что говорит о том, что это высокий уровень, но мы такие же спортсмены, как они", - отметил юноша.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На чемпионате мира сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).