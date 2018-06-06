Лучшие годы "Москвы"

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12 июня, 08:30
Александр Самедов: футболист с московской пропиской
Александр Самедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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ТАСС рассказывает о полузащитнике "Спартака", вошедшем в заявку российской сборной на домашний чемпионат мира

Александр Самедов пять раз менял команды, но никогда не покидал Москву. Воспитанник "Спартака" уходил и возвращался в родной клуб, дважды появлялся в "Локомотиве", играл за "Динамо" и несуществующую уже "Москву". Самедова ничто не связывает только с ЦСКА, за "Торпедо" он успел поболеть в детстве, когда жил недалеко от стадиона на Восточной улице.

Самедов родился 19 июля 1984 года в Москве. Он прошел классический путь спартаковского воспитанника. В 1996 Александр начал заниматься в Сокольниках, рос вместе командой своего возраста, а затем дошел и до дубля. Там Самедов выделялся, прежде всего, своей скоростью. Дублеры "Спартака" даже несколько раз проделывали такой фокус  разыгрывали мяч в центральном круге и сразу отправляли его в сторону углового флага на половину поля соперника. Скорость позволяла Самедову оказаться там всего через несколько секунд.

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Дебют в основном составе состоялся в 2002 году  Олег Романцев попробовал Самедова в уже ничего не решавшем матче последнего тура против "Торпедо". В следующем сезоне Самедов провел уже 11 матчей за основной состав и стал обладателем Кубка России.

Главной фигурой на раннем этапе карьеры Самедова стал тренер Невио Скала, возглавивший "Спартак" перед сезоном-2004. Многое повидавший итальянец поверил в молодого крайка, и Самедов стал твердым игроком основы. Той весной он даже сделал хет-трик в матче с "Амкаром". Скала надолго не задержался в "Спартаке"  клуб тогда переживал глобальную перестройку. Сменивший Скалу Александр Старков оказался небольшим поклонником таланта Самедова.

В сезоне-2005 полузащитник потерял место в основе, а летом "Спартак" приобрел у "Зенита" Владимира Быстрова, объективно сильнейшего на тот момент правого полузащитника страны. Самедов практически сразу перешел в "Локомотив", причем трансфер состоялся по просьбе самого футболиста. Отец Самедова, страстный болельщик "Спартака", очень болезненно воспринял решение сына.

Лучшие годы "Москвы"

В "Локомотиве" Самедов столкнулся с еще одной перестройкой. Только-только команду покинул Юрий Семин, собственными руками построивший чемпионскую команду, а затем ушли ветераны  Сергей Овчинников и Дмитрий Хохлов. В 2007 году Самедов выиграл с "Локомотивом" Кубок России, но лидером обновленной команды он не стал. 

Летом 2008 года Самедов перешел в "Москву". Клуба не существует уже почти 10 лет, но в то время он был вполне конкурентоспособным. Самедов хорошо влился в новую команду, которую тогда возглавлял Миодраг Божович. Самедов провел за "Москву" 44 матча и забил 7 мячей. Когда клуба не стало, Самедов перебрался в "Динамо". Даже на тот момент это был не чужой для него клуб — в детстве он провел пару месяцев в школе бело-голубых, откуда отец перевел его в "Спартак".

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Сезон-2011/12, проведенный в "Динамо", стал одним из самых ярких в карьере Самедова. Команда под руководством Сергея Силкина показывала яркий и атакующий футбол, и Самедов был важным элементом в этом механизме. Именно благодаря этому он и заслужил вызов в сборную.

Приглашение из Азербайджана

Еще в 2009 году Гус Хиддинк отмечал его игру, называл в числе кандидатов, но до приглашения дело так и не дошло. На фоне этого все настойчивее звучали предложения выступать за сборную Азербайджана, учитывая происхождение отца футболиста. Самедов всякий раз отвечал отказом, и на этом как раз настаивал его отец  он хотел, чтобы у сына была возможность сыграть в составе сборной России на чемпионате мира или Европы. Кроме того, Самедов не хотел быть легионером в российском чемпионате.

Самедов дебютировал в сборной в 27 лет. 7 октября 2011 года он вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время в ключевом отборочном матче Евро-2012 против словаков в Братиславе. В том самом, после которого Роман Широков задал ставший риторическим вопрос: "Думали, мы сюда приехали, и этот колхоз не обыграем?"

Самедов был в обойме Дика Адвоката, но на Евро-2012 не поехал. Как объяснял голландский тренер, полузащитник не вписывался в его игровую модель. После чемпионата Европы Самедов вернулся в "Локомотив", где стал играть более значимую роль. Ладилось все и в сборной  с приходом Фабио Капелло он получил постоянное место в составе, отыграл весь отборочный турнир чемпионата мира. Именно мировое первенство 2014 года и стало для Самедова первым крупным турниром в карьере. В Бразилии он отыграл все три матча, но столь же безуспешно, как и вся сборная. Был Самедов в составе сборной на Евро-2016, сыграл в Тулузе против Уэльса (0:3).

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Возвращение в чемпионский "Спартак"

Во время зимней паузы в сезоне-2016/17 карьера Самедова приняла неожиданный поворот. У футболиста разладились отношения с Семиным, чего никто не скрывал, и спустя 12 лет он вернулся в родной "Спартак". Красно-белые провел шикарную зимнюю селекцию, взяв перспективных Александра Селихова, Георгия Джикию, бомбардира Луиса Адриано. Появление Самедова в этой компании вызвало наибольшее количество вопросов. Но он всем все доказал, забив три победных мяча в весенней части чемпионата и внеся солидный вклад в долгожданное спартаковское чемпионство. К сожалению, отец Самедова ушел из жизни за полтора года до этого и не увидел красивого возвращения сына в любимый "Спартак".

В сборной Станислава Черчесова Самедов играет важнейшую роль  он не пропустил практически ни одного сбора и всегда шел в лидерах по системе "гол+пас". Сборная России завершает подготовку к домашнему чемпионату мира, уже в четверг она проведет стартовый и, возможно, самый важный матч на турнире против команды Саудовской Аравии. Игра пройдет в Москве, что уже является особенным обстоятельством для Самедова.

Олег Кошелев 

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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