Посольство Египта в РФ организовало выездные консульства для болельщиков на ЧМ-2018

Также в дипмиссии республики в Москве выделены несколько горячих линий, по которым граждане страны могут получить всю необходимую информацию

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Посольство Египта в России открыло временные консульские пункты в городах, где будет играть национальная сборная на ЧМ-2018 по футболу. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Арабской Республики Египет (АРЕ).

По информации ведомства, выездные консульства организованы в гостиницах в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Волгограде, а также в Грозном, где базируется команда на время мирового турнира. Для граждан АРЕ, в том числе в дипмиссии республики в Москве, выделены несколько горячих линий, по которым они могут получить всю необходимую информацию.

Ранее посол Египта в РФ Ихаб Наср, который встречал прибывших 10 июня специальными бортом авиакомпании Egypt Air футболистов в Грозном, открыл пресс-центр для сопровождающих их журналистов. В этот же день игроки провели открытую для зрителей тренировку, которую посетили более семи тысяч болельщиков. Поприветствовать футболистов приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как указал Наср, слова которого приводит МИД, посольство готово оказать всю необходимую помощь фанатам и представителям египетских СМИ, призвав собирающихся на чемпионат египтян ознакомиться с опубликованными на сайте министерства рекомендациями и "следовать им, чтобы избежать каких-либо проблем во время пребывания в России".

Поддержать своих спортсменов из Египта направляются свыше пяти тысяч болельщиков. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на стадионах, власти обещают в дни чемпионата по всей стране установить около тысячи экранов, на которых будет вестись прямая трансляция.

Сборная Египта, которая примет участие в мундиале впервые за 28 лет, сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.