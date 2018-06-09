Власти Нижегородской области не опасаются беспорядков со стороны англичан во время ЧМ-2018

24 июня Нижний Новгород примет матч второго тура группы С между сборными Англии и Панамы

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Власти Нижегородской области полностью готовы к обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу и не опасаются возможных беспорядков с участием английских болельщиков. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"У нас абсолютно нет опасений по поводу английских фанатов. Думаю, что проблем не будет, все приезжают смотреть футбол, и никаких проблем с безопасностью не будет, я в этом уверен. Я считаю, слухи о буйности что англичан, что наших фанатов преувеличены, это шумиха, не имеющая под собой ничего. Все, кто приедут к нам, будут иметь паспорт болельщика, это полная идентификация, и люди не будут делать какие-то необдуманные поступки", - заявил Сватковский.

"До чемпионата мира осталось три дня, Нижний Новгород готов к нему полностью, мы сделали даже больше, чем рассчитывали. Многое удалось сделать в плане благоустройства, видно положительное настроение всех жителей и гостей города, да и погода соблаговолит нам. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы встретить более 200 тысяч болельщиков, у нас около 45 тысяч мест размещения, поэтому ждем всех. Интерес к чемпионату огромный, я знаю, что многие туристы интересуются не только футболом, но и историей, культурой, природой", - добавил собеседник агентства.

Помимо матча между сборными Англии и Панамы, Нижний Новгород примет игры между командами Швеции и Южной Кореи (18 июня), Аргентины и Хорватии (21 июня), Швейцарии и Коста-Рики (27 июня). Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.