Выборы пройдут 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Внутренние встречи пяти из шести входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА) конфедераций не внесли ясность в расклады перед выборами организатора чемпионата мира 2026 года. Континентальные собрания прошли в понедельник в московских отелях, на каждом из них с речью выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. На данный момент ясно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), а также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) поддержат объединенную заявку США, Канады и Мексики. Южноамериканцы объявили об этом давно, в поддержке своей заявки представителями Северной и Центральной Америки сомнений также не было. С консолидированной позицией также выступит Конфедерация футбола Океании (ОФК), однако ее представители условились не раскрывать подробностей. У стран Африки и Азии единой позиции не будет, несмотря на то, что соперником объединенной заявки выступает африканская страна Марокко. Встреча Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится во вторник. Выборы пройдут 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве. Африканские интриги Три конфедерации - Африканская конфедерация футбола (КАФ), КОНМЕБОЛ и ОФК - собрались в гостинице Crowne Plaza. Первыми начали в 09:00 мск представители КОНМЕБОЛ. Интриги здесь не было, так как ранее конфедерация уже объявила, что все 10 голосов членов организации будут отданы североамериканской заявке. Так что довольно быстро присутствовавший на заседании президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самура начали перемещаться в сторону соседнего зала, возле которого уже вовсю собирались представили КАФ, которая объединяет 56 федераций - четверть голосов на предстоящих выборах.

До прибытия руководителей ФИФА наибольшее внимание собравшихся привлекли представители оргкомитета "Марокко-2026", которые в очередной раз продемонстрировали свою заявку на заседании КОНМЕБОЛ. Заявку представляли посол турнира, бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф и глава оргкомитета "Марокко-2026" Хишам Эль-Амрани. Марокканские представители активно продвигали свой проект собравшимся представителям федераций и журналистам, позднее Эль-Амрани заявил, что остался очень доволен проделанной работой. Нашлось место и интригам. "Я видел, как представители североамериканской заявки сегодня утром перед заседанием беседовали с президентом [Инфантино]. Это странно", - распускал слухи среди журналистов помощник Эль-Амрани. Общей рабочей и дружелюбной атмосфере не помешал даже небольшой конфликт между Эль-Амрани и одним из британских журналистов. Глава "Марокко-2026" остался недоволен тем, как представитель СМИ интерпретировал в публикации его слова после недавнего интервью. По всей видимости, КАФ не пойдет по пути КОНМЕБОЛ. После заседания, которое началось в 10:10 мск и продолжалось почти полтора часа, член совета ФИФА Констант Омари Селемани уверенно заявил корреспонденту ТАСС, что "африканская семья поддержит братьев из Марокко", однако его словам верить едва ли стоит, ведь Селемани, являющийся главой Федерации футбола ДР Конго, носит на пиджаке фирменный значок "Марокко-2026". "Никогда Африка не выступит единым фронтом, каждый будет принимать решение сам. Мы вот до сих пор не определились", - также заявил представитель Федерации футбола Кабо-Верде. Тайна Океании Не удалось прояснить ситуацию с раскладом сил перед выборами и на конгрессе ОФК, который начался в 15:00 мск. Сначала конгресс обсудил текущие дела конфедерации, в частности, выбрал нового президента, которым стал глава Федерации футбола Вануату Ламбер Мальток, а после того как собравшихся покинули Инфантино и Самура, прошла презентация двух заявок. После заседания Мальток не только наотрез отказался говорить о предстоящих выборах организатора ЧМ-2026, но и не стал делиться впечатлениями от пребывания в России. "Я у вас впервые, приехал совсем недавно, дайте время", - объяснил он.

Другие участники заседания и представители ОФК, услышав от корреспондента ТАСС о предстоящих выборах, сразу же отправляли к новоизбранному президенту. Лишь один из них намекнул, что члены конфедерации во время заседания выработали общую позицию. "Но даже не просите меня говорить, за кого мы проголосуем, это наш большой секрет", - сказал он. Инфантино, как и в первой половине дня, не захотел обстоятельно отвечать на вопросы журналистов, его пост не подразумевает выражение личной позиции в таком вопросе. По дороге к машине он лишь успел отметить, что очень доволен темпами продаж билетов на турнир в России, что говорит о высоком интересе к турниру. Азия не выработала единую позицию Посетил глава ФИФА и заседание Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которое проходило недалеко от Кремля - в отеле "Балчуг Кемпински". В отеле, который еще несколько лет назад использовался сборной России в качестве места базирования перед официальными и товарищескими матчами. Перед тем как увидеть презентации заявок кандидатов на проведение ЧМ-2026 азиатская конфедерация провела заседание исполкома, на котором обсудила вопрос увеличения бюджета организации. Кроме того, было принято решение о продаже коммерческих прав организации на ближайшие восемь лет за $4 млрд, что в семь раз превышает сумму предыдущего соглашения.