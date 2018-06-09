Сборная Саудовской Аравии провела тренировку на базе ФК "Зенит" в Петербурге

Тренировка в понедельник прошла в закрытом режиме, но журналисты смогли понаблюдать за ней первые 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии, которая сыграет 14 июня с командой России в Москве, провела тренировку в Санкт-Петербурге на тренировочной базе футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Тренировка в понедельник прошла в закрытом режиме, но журналисты смогли понаблюдать за ней первые 15 минут, после чего удалились по просьбе тренерского состава. Футболисты сборной Саудовской Аравии отработали бег на скорость, пасы. Игроки были настроены позитивно и показали хорошую физическую подготовку. Условия для тренировки были комфортными, в Санкт-Петербурге в это время была теплая ясная погода, температура около 25 градусов.

Тренировочный центр "Зенита" находится в Удельном парке на севере Петербурга. Он был построен в 1963 году и реконструирован в 2002 году в соответствии со всеми современными требованиями. Центр оснащен пятью футбольными полями с подогревом, поливом и искусственным освещением, спортивным корпусом с раздевалками и тренажерным залом, медико-реабилитационным центром, пресс-центром, главным корпусом с административными помещениями и собственным комбинатом питания.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).