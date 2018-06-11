В Калининграде к ЧМ-2018 открыли четырехзвездочный отель

В дни чемпионата мира в отеле будут проживать клиентские группы FIFA

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Новый четырехзвездочный отель Mercure открылся в Калининграде в преддверии ЧМ-2018 по футболу. В дни чемпионата гостиница примет клиентские группы Международной федерации футбола (FIFA), сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Строительство отеля было включено в программу подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. В период проведения ЧМ-2018 в Mercure будут проживать клиентские группы FIFA", - говорится в сообщении.

"По архитектурному облику гостиница стала своеобразным городским символом, - отметил губернатор Антон Алиханов на церемонии открытия отеля. - Замечательный внутри дизайн, выбрана интересная тематика, связанная Щелкунчиком, с Гофманом. Уверен, что тем командам, которые будут здесь проживать перед матчами, все понравится".

Гостиница рассчитана на 167 номеров. В ней также находится тренажерный зал и конференц-зал на 210 человек. Отель построен на берегу озера Верхнего (Верхний пруд) в центральной части города.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

Как сообщалось ранее, номерной фонд гостиниц в области без учета кемпингов, баз отдыха, санаториев, апартаментов и частного сектора готов единовременно предоставить 6397 номеров (12297 мест). Общее число гостей за период с 15 по 30 июня прогнозируется на уровне до 130 тыс. человек, в том числе иностранных - около 70 тыс. человек. По данным мониторинга, загрузка гостиниц в период проведения матчей составляет 80 - 85%.