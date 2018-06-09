Посол Аргентины в РФ хочет увидеть противостояние Месси и Акинфеева в финале ЧМ

Рикардо Лагорио подчеркнул, что игроков аргентинской сборной прекрасно приняли в Бронницах, где команда будет базироваться

БРОННИЦЫ /Московская область/, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио хотел бы увидеть противостояние вратаря сборной России Игоря Акинфеева и нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу. Об этом Лагорио рассказал ТАСС.

"Финал Аргентина - Россия вполне возможен, почему нет? - сказал Лагорио. - Я видел товарищескую игру сборных России и Аргентины в "Лужниках" (0:1) и могу сказать, что у вас просто отличный вратарь - один из лучших в мире. Было бы очень здорово еще раз увидеть противостояние Месси и Акинфеева уже на чемпионате мира".

Посол отметил, что сборную Аргентины прекрасно приняли в Бронницах, где команда будет базироваться. "Футболисты сборной Аргентины очень счастливы в России, - сказал посол. - Бронницы - отличное место, нас очень хорошо здесь встретили. Мы начинаем свой путь, и надеюсь, что мы будем здесь до самого финала".

На чемпионате мира сборная Аргентины в группе D сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт- Петербург).