Крамарич: матч с нигерийцами будет иметь определяющее значение для сборной Хорватии на ЧМ

На чемпионате мира сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону)

Хорваты будут тренироваться на стадионе "Рощино-Арена", а проживать на базе отдыха "Лесная рапсодия" в поселке Ильичево Выборгского района.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Первый матч сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу против команды Нигерии будет иметь определяющее значение. Таким мнением с журналистами на пресс-конференции поделился нападающий хорватской команды Андрей Крамарич.

"[Самый важный соперник] Нигерия, потому что это первый матч, который может открыть или закрыть дверь на остальной турнир. Очень важно начать хорошо", - сказал нападающий.

С ним согласился другой игрок хорватской сборной, защитник Йосип Пиварич. "Результат первого матча будет иметь большое влияние на атмосферу в команде", - заявил он.

Оба игрока также отметили силу одного из фаворитов группы и всего чемпионата - сборной Аргентины - и подчеркнули, что нельзя недооценивать команду Исландии, которая также может стать опасным соперником для любой сборной.

На чемпионате мира сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.