историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июня, 19:41
Около 3 тысяч человек посетили открытую тренировку сборной Австралии в Казани
Футболисты сборной Австралии
© Daniel Munoz/AP
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
Тренировка состоялась на стадионе "Трудовые резервы"

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Открытую тренировку сборной Австралии в преддверии чемпионата мира по футболу в Казани посетили около 3 тыс. человек.

Смотрите также
Федор Смолов: главный футбольный бомбардир страны

Зрители начали заполнять стадион "Трудовые резервы" за час до начала тренировки, несмотря на пасмурную погоду и резкий ветер. Им раздавали флаги с символикой socceroos, так австралийцы называют национальную футбольную сборную от скрещения двух слов - "футбол" (soccer) и "кенгуру" (kangaroo). Зрителей встречали волонтеры и люди в костюмах и гриме клоунов.

Пока команда не вышла на поле, ведущий провел небольшую викторину среди зрителей, задавая вопросы про сборную Австралии. Один из них: "С каким наибольшим счетом в своей истории команда выигрывала матчи?" Оказалось, что австралийцы в 2001 году победили команду Американского Самоа со счетом 31:0. За правильные ответы болельщики получали сувениры.

Команда вышла на поле в составе 19 человек, четверо игроков отсутствовали. "Отсутствовали Том Рогич, Томи Юрич, Трент Сейнсбери и Эндрю Наббут. Все они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому пока пропускают тренировки", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы команды.

Меткий вратарь

Перед началом тренировки министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов вручил главе делегации сборной Люку Кассерли подарочную книгу с пожеланиями болельщиков, которые были специально записаны в ходе акции в одном из торговых центров Казани. В ответ Кассерли преподнес министру австралийский народный инструмент - диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии).

Смотрите также
Леонов: сборная Австралии по футболу полностью довольна условиями в КазаниЛуонго: сборная Австралии находится в хорошей форме перед стартом чемпионата мира

Игроки сборной сначала провели разминку на поле, потом выполнили упражнение "квадрат" и потренировались в передачах. В завершение один из вратарей от ворот бил по мячу, а ассистент с пакетом ловил мячи у середины поля (то есть с расстояния примерно 35 метров). Вратарь успешно попадал в пакет, чем вызвал восторг и аплодисменты у зрителей.

"Довольно интересная тренировка, впервые видим, как сборная другой страны играет у нас в Казани, и особенно понравилось, как играют вратари, - поделился ТАСС впечатлением зритель Айнур Хамидуллин. - Сборную Австралии вижу впервые в жизни, поэтому было интересно прийти на эту тренировку, посмотреть, кто играет, познакомиться с игроками, видим на табло их фамилии, изучаем. Хотелось бы пойти на матчи, но пока нет билетов, если получится достать - обязательно посещу".

Австралийцы о тренировке

Австралийские футболисты хорошо оценили прием и тренировочную площадку. "Что касается поля, то здесь тоже все очень здорово, прекрасные условия для тренировок и состояние поля на тренировочной базе. Надеемся, что эти условия помогут нам хорошо подготовиться к предстоящим играм", - сказал журналистам вратарь сборной Мэт Райан.

Защитника Трента Сейнсбери очень порадовала организация тренировочного лагеря, подготовка России в целом. По его словам, основной упор на тренировках делается на владении мячом. "Сложно противостоять сборной, которая обладает скоростными игроками", - объяснил он.

Сборная Австралии живет на базе хоккейного клуба "Ак Барс". Сейнсбери считает, что это хороший знак. "Мы знаем, что чемпион России по футболу - "Локомотив", но мы тренируемся на базе чемпиона по хоккею, который также популярен в стране. Может быть, это станет хорошей приметой", - уверен он.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы".

На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

Смотрите также
Игрок: сборная Австралии в матче с французами на ЧМ-2018 проявит свои лучшие качестваГолкипер сборной Австралии считает, что команда не выглядит фаворитом группы на ЧМ-2018
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболисты Митрович и Льяич пропустили тренировку сборной Сербии
11 июня, 21:28
Власти Нижегородской области не опасаются беспорядков со стороны англичан во время ЧМ-2018
11 июня, 20:59
Встречи конфедераций в Москве не внесли ясность в расклады перед выборами хозяина ЧМ-2026
11 июня, 20:33
Сборная Саудовской Аравии провела тренировку на базе ФК "Зенит" в Петербурге
11 июня, 20:01
Посол Аргентины в РФ хочет увидеть противостояние Месси и Акинфеева в финале ЧМ
11 июня, 19:48
Крамарич: матч с нигерийцами будет иметь определяющее значение для сборной Хорватии на ЧМ
11 июня, 19:44
Около 3 тысяч человек посетили открытую тренировку сборной Австралии в Казани
11 июня, 19:41
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images