Меткий вратарь

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Открытую тренировку сборной Австралии в преддверии чемпионата мира по футболу в Казани посетили около 3 тыс. человек.
Зрители начали заполнять стадион "Трудовые резервы" за час до начала тренировки, несмотря на пасмурную погоду и резкий ветер. Им раздавали флаги с символикой socceroos, так австралийцы называют национальную футбольную сборную от скрещения двух слов - "футбол" (soccer) и "кенгуру" (kangaroo). Зрителей встречали волонтеры и люди в костюмах и гриме клоунов.
Пока команда не вышла на поле, ведущий провел небольшую викторину среди зрителей, задавая вопросы про сборную Австралии. Один из них: "С каким наибольшим счетом в своей истории команда выигрывала матчи?" Оказалось, что австралийцы в 2001 году победили команду Американского Самоа со счетом 31:0. За правильные ответы болельщики получали сувениры.
Команда вышла на поле в составе 19 человек, четверо игроков отсутствовали. "Отсутствовали Том Рогич, Томи Юрич, Трент Сейнсбери и Эндрю Наббут. Все они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому пока пропускают тренировки", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы команды.
Перед началом тренировки министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов вручил главе делегации сборной Люку Кассерли подарочную книгу с пожеланиями болельщиков, которые были специально записаны в ходе акции в одном из торговых центров Казани. В ответ Кассерли преподнес министру австралийский народный инструмент - диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии).
Игроки сборной сначала провели разминку на поле, потом выполнили упражнение "квадрат" и потренировались в передачах. В завершение один из вратарей от ворот бил по мячу, а ассистент с пакетом ловил мячи у середины поля (то есть с расстояния примерно 35 метров). Вратарь успешно попадал в пакет, чем вызвал восторг и аплодисменты у зрителей.
"Довольно интересная тренировка, впервые видим, как сборная другой страны играет у нас в Казани, и особенно понравилось, как играют вратари, - поделился ТАСС впечатлением зритель Айнур Хамидуллин. - Сборную Австралии вижу впервые в жизни, поэтому было интересно прийти на эту тренировку, посмотреть, кто играет, познакомиться с игроками, видим на табло их фамилии, изучаем. Хотелось бы пойти на матчи, но пока нет билетов, если получится достать - обязательно посещу".
Австралийские футболисты хорошо оценили прием и тренировочную площадку. "Что касается поля, то здесь тоже все очень здорово, прекрасные условия для тренировок и состояние поля на тренировочной базе. Надеемся, что эти условия помогут нам хорошо подготовиться к предстоящим играм", - сказал журналистам вратарь сборной Мэт Райан.
Защитника Трента Сейнсбери очень порадовала организация тренировочного лагеря, подготовка России в целом. По его словам, основной упор на тренировках делается на владении мячом. "Сложно противостоять сборной, которая обладает скоростными игроками", - объяснил он.
Сборная Австралии живет на базе хоккейного клуба "Ак Барс". Сейнсбери считает, что это хороший знак. "Мы знаем, что чемпион России по футболу - "Локомотив", но мы тренируемся на базе чемпиона по хоккею, который также популярен в стране. Может быть, это станет хорошей приметой", - уверен он.
Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы".
На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).