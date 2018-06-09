Тренировка состоялась на стадионе "Трудовые резервы"

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Открытую тренировку сборной Австралии в преддверии чемпионата мира по футболу в Казани посетили около 3 тыс. человек.

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Зрители начали заполнять стадион "Трудовые резервы" за час до начала тренировки, несмотря на пасмурную погоду и резкий ветер. Им раздавали флаги с символикой socceroos, так австралийцы называют национальную футбольную сборную от скрещения двух слов - "футбол" (soccer) и "кенгуру" (kangaroo). Зрителей встречали волонтеры и люди в костюмах и гриме клоунов. Пока команда не вышла на поле, ведущий провел небольшую викторину среди зрителей, задавая вопросы про сборную Австралии. Один из них: "С каким наибольшим счетом в своей истории команда выигрывала матчи?" Оказалось, что австралийцы в 2001 году победили команду Американского Самоа со счетом 31:0. За правильные ответы болельщики получали сувениры. Команда вышла на поле в составе 19 человек, четверо игроков отсутствовали. "Отсутствовали Том Рогич, Томи Юрич, Трент Сейнсбери и Эндрю Наббут. Все они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому пока пропускают тренировки", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы команды. Меткий вратарь Перед началом тренировки министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов вручил главе делегации сборной Люку Кассерли подарочную книгу с пожеланиями болельщиков, которые были специально записаны в ходе акции в одном из торговых центров Казани. В ответ Кассерли преподнес министру австралийский народный инструмент - диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии).