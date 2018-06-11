Леонов: сборная Австралии по футболу полностью довольна условиями в Казани

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сборную Австралии по футболу полностью устраивают условия размещения в Казани и тренировочный стадион. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Сегодня они [футболисты сборной Австралии] находятся в спортивном режиме, все полностью их устраивает, зона размещения, стадион. Будем ждать теперь сборную Франции, которая приедет в Казань накануне матча по плану. А 16 июня откроет чемпионат непосредственно на "Казань-Арене", - сказал он.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).