Вратарь сборной Уругвая Муслера не сомневается, что Россия хорошо проведет ЧМ-2018

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /ТАСС/. Россия проведет чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, в этом не стоит сомневаться. Такое мнение журналистам после открытой тренировки высказал вратарь уругвайской команды Фернандо Муслера.
Чемпионат мира стартует 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. В группе А вместе с российскими футболистами сыграют команды Уругвая и Египта.
"Я совершенно не сомневаюсь, что у России получится хорошо организовать чемпионат, провести его на самом высоком уровне, это сильная и большая страна, здесь все будет хорошо, очень много красивых мест. Жалко, правда, что далеко от Уругвая", - заявил Муслера.
Первую игру на чемпионате мира уругвайская команда проведет против сборной Египта, матч состоится 15 июня в Екатеринбурге. "Все соперники в группе представляются нам одинаковыми по силам, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, поэтому мы никого не выделяем. Мы будем в каждом матче играть на победу, пока о России не думаем. Мы очень долго обсуждаем каждого соперника, и пока все мысли направлены на Египет", - отметил футболист.
В понедельник сборная Уругвая провела открытую тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). "Нас очень хорошо встретили, пели национальные песни при заезде на базу. Мы очень довольны и благодарны, что нам предоставили такие условия для того, чтобы жить, тренироваться и готовиться к самому главному событию, матчам чемпионата мира", - сказал Муслера.
"Наш рацион ничем не отличается от обычного, русской кухни нет, едим то, что нам готовят. У нас есть пять дней на адаптацию, с этим не будет проблем, потому что у нас прекрасные тренерский и медицинский штабы", - подытожил футболист.