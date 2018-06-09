Вратарь сборной Уругвая Муслера не сомневается, что Россия хорошо проведет ЧМ-2018

Первую игру на чемпионате мира уругвайская команда проведет против сборной Египта, матч состоится 15 июня в Екатеринбурге

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /ТАСС/. Россия проведет чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, в этом не стоит сомневаться. Такое мнение журналистам после открытой тренировки высказал вратарь уругвайской команды Фернандо Муслера.

Чемпионат мира стартует 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. В группе А вместе с российскими футболистами сыграют команды Уругвая и Египта.

"Я совершенно не сомневаюсь, что у России получится хорошо организовать чемпионат, провести его на самом высоком уровне, это сильная и большая страна, здесь все будет хорошо, очень много красивых мест. Жалко, правда, что далеко от Уругвая", - заявил Муслера.