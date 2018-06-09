Хименес: статус хозяйки чемпионата мира должен помочь российским футболистам

Заключительный матч группового этапа мирового первенства сборная Уругвая проведет 25 июня в Самаре против команды России

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /ТАСС/. Шансы выступить успешно на чемпионате мира по футболу у сборной России будут выше, так как ей поможет статус хозяйки турнира. Такое мнение журналистам после открытой тренировки высказал защитник уругвайской команды Хосе Мария Хименес.

"В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него, - отметил Хименес. - Мы понимаем, что Россия - хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами. Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры. Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях".

В понедельник сборная Уругвая провела открытую тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). "Россия - очень красивая и интересная страна, я уже был здесь, когда "Атлетико" играл с "Локомотивом" (15 марта в Лиге Европы, 5:1 - прим. ТАСС), было очень снежно и холодно. В принципе, мы здесь чувствуем себя как дома, потому что эта база похожа на нашу в Уругвае. Она очень хорошо укомплектована, претензий нет", - заявил Хименес.

Первую игру на чемпионате мира уругвайская команда проведет против сборной Египта. Матч состоится 15 июня в Екатеринбурге. Мировое первенство стартует 14 июня игрой между сборными России и Саудовской Аравии.