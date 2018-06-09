Хименес: статус хозяйки чемпионата мира должен помочь российским футболистам

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /ТАСС/. Шансы выступить успешно на чемпионате мира по футболу у сборной России будут выше, так как ей поможет статус хозяйки турнира. Такое мнение журналистам после открытой тренировки высказал защитник уругвайской команды Хосе Мария Хименес.
Заключительный матч группового этапа мирового первенства сборная Уругвая проведет 25 июня в Самаре против российских футболистов.
"В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него, - отметил Хименес. - Мы понимаем, что Россия - хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами. Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры. Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях".
В понедельник сборная Уругвая провела открытую тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). "Россия - очень красивая и интересная страна, я уже был здесь, когда "Атлетико" играл с "Локомотивом" (15 марта в Лиге Европы, 5:1 - прим. ТАСС), было очень снежно и холодно. В принципе, мы здесь чувствуем себя как дома, потому что эта база похожа на нашу в Уругвае. Она очень хорошо укомплектована, претензий нет", - заявил Хименес.
Первую игру на чемпионате мира уругвайская команда проведет против сборной Египта. Матч состоится 15 июня в Екатеринбурге. Мировое первенство стартует 14 июня игрой между сборными России и Саудовской Аравии.