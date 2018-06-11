Гостям ЧМ-2018 советуют посетить в Анапе маяк и руины античного города

На курорте действуют более 45 экскурсионных и туристских маршрутов, отметил министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Гости, которые захотят побывать в Анапе во время чемпионата мира по футболу, смогут посмотреть на расположенный на живописной косе маяк - символ курорта, побывать на руинах античного города и прогуляться с пешеходными экскурсиями, сообщил ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"На территории Анапы расположено порядка 25 объектов туристского показа - заповедники с редкими "краснокнижными" растениями, памятники археологии, объекты сельского туризма, известный на всю Россию Утришский дельфинарий и многое другое. На курорте действуют свыше 45 экскурсионных и туристских маршрутов, работают более 35 турагентов, туроператоров и экскурсионных организаций. Например, экскурсия "Анапа обзорная" позволит осмотреть руины античной Горгиппии и турецкой крепости, познакомиться с основными лечебно-оздоровительными учреждениями курорта, посетить знаковые места и памятники природы. Другая, "Подвиг героев бессмертен" - пешеходная экскурсия, где рассказывается о героическом прошлом города, его обороне в годы Великой Отечественной войны", - рассказал министр.

Он уточнил, что министерство рекомендует посетить храм Святого Онуфрия Великого, который считается покровителем города, - церковь построена в XIX веке, вскоре после захвата города русскими войсками (ранее он входил в состав Османской империи). Рядом с ним, в Анапском археологическом музее-заповеднике, для туристов открыта часть раскопа античного города Горгиппия - порта, который просуществовал с IV веке до нашей эры по III век нашей эры на месте современного курорта. Кроме того, можно добраться до маяка - он расположен прямо на мысе Анапский, у самого подножия гор, и считается одной из визитных карточек города.

"Гордость города - его санаторно-курортный комплекс. В частности, на территории Анапы разведаны минеральные воды четырех групп, и в городе функционируют пять общедоступных питьевых бюветов, еще 11 - на территориях здравниц. Также Анапа знаменита своими виноградниками и сортами лечебного винограда, поэтому здесь развиты объекты агротуризма, и можно принять участие в эногастрономических турах, посетить винодельческие предприятия, экофермы", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Анапу прибыла сборная Дании, которая будет базироваться в городе во время чемпионата мира по футболу. Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться шесть команд; кроме Дании базы в регионе выбрали сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Исландии и Швеции (Геленджик).