Сборная Мексики по футболу прилетела в Москву для участия в чемпионате мира

Мексиканская команда будет жить и тренироваться на территории базы московского "Динамо" в Новогорске

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург). В составе мексиканской команды на турнир прилетели известные футболисты - Хавьер Эрнандес, Джованни дос Сантос и Гильермо Очоа. Также в заявку сборной Мексики попал один из самых возрастных игроков турнира - защитник Рафаэль Маркес, которому в феврале исполнилось 39 лет.

Мексиканская команда будет жить и тренироваться на территории базы московского "Динамо" в Новогорске, открытую тренировку мексиканцы проведут 12 июня на стадионе ФК "Строгино". Перед чемпионатом мира мексиканцы провели три товарищеские игры - 29 мая они сыграли вничью с валлийцами (0:0), 3 июня победили шотландцев (1:0), а 9 июня проиграли датчанам (0:2).

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Мексики прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.

Сборная Мексики примет участие в чемпионате мира в 16-й раз - это является рекордом среди команд, не становившихся победителями турнира. Лучший результат мексиканцев на мировых первенствах - выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах. На чемпионате мира в Бразилии сборная Мексики пробилась в 1/8 финала турнира, где проиграла команде Нидерландов со счетом 1:2. Также мексиканцы 21 раз участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), в котором 10 раз становились победителями, что является лучшим результатом турнира.

В отборочном турнире чемпионата мира сборная Мексики заняла первое место в группе. В 10 матчах мексиканская команда шесть раз победила, трижды сыграла вничью и один раз проиграла - сборной Гондураса (2:3). Мексиканцы опередили в группе команды Коста-Рики и Панамы, которые также вышли на чемпионат мира, Гондураса, США и Тринидада и Тобаго. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, мексиканцы занимают 15-е место.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.