Более 300 болельщиков посетили открытую тренировку сборной Уругвая в Нижегородской области

Сборная Уругвая прилетела в Россию в воскресенье

БОР /Нижегородская область/, 11 июня. /ТАСС/. Посетителями открытой тренировки футболистов сборной Уругвая стало более 300 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная Уругвая прилетела в Россию в воскресенье. Команда будет жить и тренироваться на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область).

База не смогла вместить всех желающих посмотреть на тренировочные занятия уругвайской сборной. Болельщики, которым не достался входной билет, наблюдали за происходящим на поле через забор.

На мировом первенстве команда Уругвая сыграет в группе A против сборных Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).