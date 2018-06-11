Флагманский магазин атрибутики чемпионата мира по футболу открылся в ГУМе

В магазине площадью более 200 кв. м можно приобрести сотни различных предметов официальной атрибутики чемпионата мира

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Флагманский магазин атрибутики чемпионата по футболу открылся в понедельник в московском ГУМе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В магазине площадью более 200 кв. м можно приобрести сотни различных предметов официальной атрибутики чемпионата мира.

"Мы очень рады открыть флагманский магазин в столь знаковом месте, - сказал директор департамента маркетинговых сервисов ФИФА Жан-Франсуа Пати. - У него удивительное расположение, и в нем можно будет найти широкий ассортимент продукции. Мы сделали еще один шаг на пути к тому, чтобы болельщики из России и из-за рубежа получали удовольствие".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.