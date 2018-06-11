Президент и министр обороны Швейцарии поедут в Россию на ЧМ2018

Подчеркивается, что во время пребывания в России президент проведет встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе и начальник Федерального департамента обороны, зашиты населения и спорта Швейцарии Ги Пармелен посетят Россию в связи с проведением чемпионата мира по футболу, они будут присутствовать на матчах швейцарской сборной. Об этом сообщило в понедельник швейцарское правительство.

"Президент Конфедерации Ален Берсе будет находиться в России 16 и 17 июня. В воскресенье 17 июня он будет присутствовать в Ростове-на-Дону на матче национальной команды с командой Бразилии", - говорится в сообщении. В свою очередь Ги Пармелен направится в Калиниград, где будет присутствовать 22 июня на матче между командами Швейцарии и Сербии.

Подчеркивается, что во время пребывания в России президент Берсе проведет встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и обсудит с ним представляющие интерес актуальные вопросы, касающиеся жизни "этого соседнего с Украиной региона". В Ростове-на-Дону предусмотрена также культурная программа с участием российских, бразильских и швейцарских музыкантов. До матча Берсе будет присутствовать на тренировке швейцарской команды.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Согласно итогам жеребьевки, состоявшейся в декабре прошлого года, сборная команда Швейцарии будет выступать в группе Е вместе с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией. Первый матч швейцарцы проведут 17 июня с командой Бразилии в Ростове-на-Дону. С Сербией они встретятся 22 июня в Калининграде, с Коста-Рикой - 27 июня в Нижнем Новгороде.