Открытая тренировка Месси и сборной Аргентины собрала в Бронницах 500 человек

Количество мест было ограничено, большое количество представителей СМИ и желающих не смогли попасть на мероприятие

БРОННИЦЫ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Зрители и журналисты до отказа заполнили трибуну на 500 человек на открытой тренировке сборной Аргентины по футболу перед чемпионатом мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аргентинская команда проживает на базе в подмосковных Бронницах и тренируется на стадионе местной СДЮШОР.

Количество мест было ограничено, большое количество представителей СМИ и желающих не смогли попасть на тренировку. Люди не оставляют надежд посетить тренировочное занятие аргентинской команды и продолжают стоять у входа на базу.

На чемпионате мира сборная Аргентины в группе D сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт- Петербург).