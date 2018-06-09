Тораби: иранским футболистам важно сохранить физические кондиции на протяжении всего ЧМ

В понедельник сборная Ирана провела очередную тренировку в подмосковной Баковке

БАКОВКА /Московская область/, 11 июня /ТАСС/. Футболистам сборной Ирана по футболу важно сохранить физические кондиции на протяжении всего чемпионата мира и не растрачивать все силы в первом матче группового этапа. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной Ирана Мехди Тораби.

"Игра против Марокко станет одной из главных в жизни каждого футболиста сборной Ирана. Мы хорошо работаем на тренировках и готовимся к предстоящей встрече. Несмотря на то, что в данной игре важно выложиться на все 100 процентов, хотелось бы отметить важность сохранения кондиций и физической формы на протяжении всего чемпионата мира. Нужно равномерно распределять силы на всех соперников, тогда все получится", - сказал Тораби.

"Мы двигаемся шаг за шагом к матчу против команды Марокко. Не хотелось бы загадывать результат и говорить о шансах преждевременно. Риторическим был бы и вопрос о том, сколько эта игра для нас будет значить. Как для нас так и для Марокко эта игра будет стоить шесть очков, поэтому комментарии здесь излишни", - добавил полузащитник.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).