Вратарь: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем ЧМ против марокканцев

В понедельник сборная Ирана провела очередную тренировку в подмосковной Баковке

"До матча с [командой] Марокко остается все меньше и меньше времени, да в воздухе присутствует небольшое напряжение, есть немного волнения, но ни один футболист национальной сборной Ирана не испытывает давления. Матч пройдет на великолепном стадионе в Санкт-Петербурге, куда наверняка придет полный стадион и все эти эмоции будут гнать футболистов вперед. Мы готовимся, шаг за шагом подходим к данному матчу с пониманием того, что игра станет во многом определяющей для нас. Постараемся проявить свои лучшие качества и одержать победу, ведь победа придаст нам уверенности в дальнейшем и увеличит наши шансы на выход в 1/8 финала первенства", - сказал Абедзаде.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск). Если иранцы станут вторыми, а сборная России займет первое место в своей группе или наоборот, то эти команды встретятся между собой в матче 1/8 финала турнира.

"Вероятность, что сборная России и команда Ирана встретятся между собой в 1/8 финала чемпионата мира достаточно невелика, однако на мой взгляд это бы стало настоящей сказкой и украшением турнира. Сборная России имеет хороший состав, в котором отмечу вратаря Акинфеева, но и у нас есть игроки, выступающие в крепких европейских чемпионатах, поэтому несомненно получилась бы хорошая игра, а победитель встречи сотворил бы очередную сенсацию чемпионатов мира. Давайте не будем загадывать, а подождем первых матчей группового этапа, после чего уже можно будет и помечтать", - сказал Абедзадзе.

Также вратарь сборной Ирана в шутливой форме восхитился мужеством выступающего в "Амкаре" Саидом Эззатоллахи и нападающим "Рубина" Сердаром Азмуном. "Перед вылетом в Россию, общался с товарищами по команде Азмуном и Эззатолахи. Они рассказали мне, что им приходилось играть в футбол, когда температура воздуха опускалась на 10 градусов ниже нуля, восхищаюсь их мужеством. Как минимум за это им уже можно давать медаль чемпионата мира", - пошутил вратарь.