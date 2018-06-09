Сборная Дании по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира

Команда во время турнира будет базироваться в Анапе, где проведет 12 июня открытую тренировку

АНАПА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренеры сборной Дании прилетели в Россию для участия в чемпионате мира. Команда во время турнира будет базироваться в Анапе, где проведет 12 июня открытую тренировку.

Перед началом отборочного турнира сборную Дании возглавил норвежский специалист Оге Харейде, который сменил на посту Мортена Ольсена, тренировавшего команду 15 лет. В своей отборочной группе чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Дании заняла второе место, одержав шесть побед при двух ничьих и двух поражениях, уступив первую строчку в группе полякам и опередив команды Черногории, Румынии, Армении и Казахстана. В стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира датчане переиграли ирландцев (0:0, 5:1). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован 7 июня, сборная Дании располагается на 12-м месте.

Сборная Дании стала победителем чемпионата Европы 1992 года. Лучшим результатом датской команды на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал турнира 1998 года во Франции. Датчане не сумели квалифицироваться в финальную стадию прошлого чемпионата мира в Бразилии. На своем последнем мировом первенстве 2010 года в ЮАР сборная Дании не смогла выйти из группы.

На групповом этапе ЧМ-2018 датская команда сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники"). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.