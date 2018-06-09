Хиддинк в сборной России

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11 июня, 17:03
Хиддинк: сборной России психологически важно победить в первом матче ЧМ-2018
Гус Хиддинк
© AP Photo/Frank Augstein
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Бывший главный тренер национальной команды воздержался от прогнозов относительно выступления россиян на турнире

ТАСС, 11 июня. Победа в первом матче чемпионата мира по футболу психологически важна для сборной России. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал голландский тренер Гус Хиддинк, который возглавлял российскую команду на чемпионате Европы - 2008.

Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). "Россияне не блистали в последних товарищеских матчах, - сказал Хиддинк. - Это, конечно, не прибавляет уверенности. В психологическом плане сборной России будет важно победить в первом матче на чемпионате мира".

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Тем не менее, специалист считает полезным играть против сильных соперников. "При подготовке к крупным турнирам я всегда предпочитал выбирать сильных соперников, - сказал Хиддинк. - Это позволяет узнать свою настоящую силу. Да, это непросто, но надо смотреть правде в глаза".

"Конечно, у футболистов есть определенный опыт, они понимают важность победы в первом матче, - отметил он. - Я могу посоветовать собраться вместе в раздевалке, отбросить все ненужное и сконцентрироваться на общей цели. Возможно, не так важно проработать тактические схемы, как создать правильный психологический настрой, зачастую именно это является определяющим фактором. Сплоченный коллектив, объединенный общей целью, способен на все".

Хиддинк не стал давать прогноз относительно выступления сборной России на турнире. "Сейчас не могу с уверенностью сказать, на что способны игроки сборной России, - признался голландец. - Конечно, я был в прошлом году на Кубке конфедераций и внимательно следил за игрой россиян. Не могу анализировать так, как 10 лет назад, когда я знал ситуацию изнутри".

На чемпионате мира Хиддинк будет работать аналитиком на одном из иностранных телеканалов. "Теперь я не главный тренер, поэтому иногда меня просят побыть аналитиком и высказать экспертное мнение, - рассказал он. - В Россию я приехал по приглашению известного телеканала, буду давать комментарии по каждому матчу чемпионата мира".

Хиддинк в сборной России

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он стал главным тренером махачкалинского "Анжи", который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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