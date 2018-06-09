Инфантино отметил большой интерес к ЧМ-2018 по футболу в России

В понедельник Инфантино посетил внутренние встречи, исполкомы и конгрессы пяти конфедераций

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил большой интерес к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Об этом он сказал журналистам.

В понедельник Инфантино посетил внутренние встречи, исполкомы и конгрессы пяти конфедераций.

"Я с нетерпением жду старта турнира, все готово к чемпионату. Билеты продаются очень хорошо, что показывает большой интерес к турниру", - сказал Инфантино журналистам.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.