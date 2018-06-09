Защитники Умтити и Сидибе пропустят открытую тренировку сборной Франции по футболу

По словам главного тренера команды Дидье Дешама, игроки будут заниматься по индивидуальной программе

ИСТРА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Защитники сборной Франции Самюэль Умтити и Джибриль Сидибе пропустят открытую тренировку команды в понедельник в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Дидье Дешам.

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