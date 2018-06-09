Защитники Умтити и Сидибе пропустят открытую тренировку сборной Франции по футболу

ИСТРА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Защитники сборной Франции Самюэль Умтити и Джибриль Сидибе пропустят открытую тренировку команды в понедельник в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Дидье Дешам.
Сборная Франции проведет открытую тренировку в понедельник на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области.
"Умтити и Сидибе пропустят тренировку, они будут заниматься по индивидуальной программе", - сказал Дешам.
На групповом этапе соперниками французов станут команды Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники").