Дешам: футболисты сборной Франции не сомневаются в высоком уровне безопасности на ЧМ

Французские футболисты во время чемпионата мира базируются в подмосковной Истре, команда будет тренироваться в поселке Глебовский

ИСТРА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Франции по футболу не сомневаются в высоком уровне обеспечения безопасности на базе в Истринском районе Московской области перед стартом чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Дидье Дешам.

"У нас здесь закрытая территория, вход производится только по пропускам. Здесь мы не сомневаемся в своей безопасности. Здесь иная ситуация с базами, чем на чемпионате мира в Бразилии (в 2014 году)", - сказал Дешам.

Французские футболисты во время чемпионата мира базируются в подмосковной Истре, команда будет тренироваться в поселке Глебовский на стадионе "Глебовец" в Истринском районе.

На групповом этапе соперниками французов станут команды Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники").