В сборной Испании опровергли сообщения о травме Пике

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла сообщения о травме защитника национальной команды и "Барселоны" Жерара Пике. Об этом она заявила ТАСС.
Ранее ряд европейских СМИ, включая испанскую газету Marca, сообщил о том, что Пике досрочно завершил тренировку на базе в Краснодаре, где команда готовится к чемпионату мира, из-за возможной травмы.
"У Пике нет никаких проблем. Это не травма", - сказала представитель сборной Испании.
По ее словам, в заключительной стадии тренировки, которую покинул Пике, игроки могли не принимать участие в одном из упражнений.
На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).