В сборной Испании опровергли сообщения о травме Пике

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник досрочно завершил тренировку из-за возможной травмы

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла сообщения о травме защитника национальной команды и "Барселоны" Жерара Пике. Об этом она заявила ТАСС.

Ранее ряд европейских СМИ, включая испанскую газету Marca, сообщил о том, что Пике досрочно завершил тренировку на базе в Краснодаре, где команда готовится к чемпионату мира, из-за возможной травмы.