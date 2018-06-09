Французские футболисты во время чемпионата мира будет базироваться в подмосковной Истре и тренироваться в поселке Глебовский

"Мы хорошо устроились, у нас очень хорошая гостиница. Наша федерация провела большую работу по подготовке, у нас есть все что нужно. Нам комфортно, все удобно и функционально, команда и весь обслуживающий персонал очень довольны", - сказал Дешам.

ИСТРА /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам отметил функциональность и комфорт на базе в Истринском районе Московской области перед стартом чемпионата мира. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Также специалист отметил, что команда пока не вышла на пик готовности. "Мы не на пиковой форме, мы загружены работой, есть определенная нагрузка. Мы ставим на скорость и взрывной характер игры", - добавил специалист.

Французские футболисты во время чемпионата мира будет базироваться в подмосковной Истре и тренироваться в поселке Глебовский на стадионе "Глебовец" в Истринском районе.

Сборная Франции будет играть в атакующий футбол на ЧМ

Дешам заявил, что его команда на чемпионате мира будет играть в атакующий футбол.

"Мы не собираемся закрываться в обороне, - сказал Дешам. - Хотя, мы и можем попробовать поставить четыре защитника. Но наша основная тактика - владение мячом и создание сопернику проблем в нападении. Мы ставим не на контратаки, а на быструю атаку - в этом весь ключ".

Также Дешам отметил ключевую роль нападающего Антуана Гризманна в национальной команде. "Антуан [Гризманн] - лидер команды, он радует нас в человеческом плане. Он получает удовольствие от жизни, он всегда находится в контакте. Он - двигатель команды", - добавил специалист.

Сборная Франции на групповом этапе чемпионата мира сыграет против команд Австралии (16 июня), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники"). В стартовой встрече подопечные Дешама 16 июня в Казани сыграют с австралийцами.