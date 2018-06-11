Глава федерации: футболисты сборной Панамы чувствуют себя в Саранске как дома

Для сборной Панамы предстоящий чемпионат мира в России станет первым в истории

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Панамы чувствуют себя как дома в Саранске, где они готовятся к чемпионату мира. Об этом ТАСС рассказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.

Для сборной Панамы предстоящий чемпионат мира в России станет первым в истории. Команда прибыла в Саранск 7 июня. Панамцы живут и тренируются в Центре олимпийской подготовки.

"Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск", - сказал Халуха.

"Для нас выход на чемпионат мира - это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира", - подчеркнул Халуха.

Соперниками сборной Панамы на групповом этапе станут команды Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 15 июня по 16 июля.