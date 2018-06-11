Сборная Японии закупит российские продукты для приготовления еды во время ЧМ-2018

Японская команда во время чемпионата мира будет базироваться в Казани

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Японии будет приобретать российские продукты питания для приготовления еды во время выступления на чемпионате мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

Японская команда во время чемпионата мира будет базироваться в Казани, на групповом этапе она сыграет со сборными Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

"В Казани условия на тренировочной базе очень хорошие, плюс с логистической точки зрения она очень удачно расположена. Команда туда заселится завтра, уверен, что подготовка к турниру пройдет отлично", - сказал Тасима.

"Что касается питания, то вместе командой приедет шеф- повар. При этом еду с собой мы не везем, в России есть большое разнообразие рыбы, овощей, мяса, так что проблем с этим не будет", - добавил глава футбольной ассоциации страны, отметив, что исключение может быть сделано только для риса, поскольку он отличается от европейского.

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио на прошлой неделе сообщил, что сборная его страны привезла с собой на чемпионат мира около трех тонны продуктов питания, в том числе говядину, свинину, вареную сгущенку и мате.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.