Погба: Россия оказала сборной Франции по футболу невероятный прием

Французская сборная прилетела в Москву в воскресенье, во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в подмосковной Истре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия оказала невероятный прием сборной Франции по футболу после ее прилета для участия в чемпионате мира. Об этом сообщил полузащитник команды Поль Погба в Twitter.

"Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - сообщил Погба.

Французская сборная прилетела в Москву в воскресенье. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в подмосковной Истре. В понедельник французы проведут открытую для болельщиков тренировку в поселке Глебовский на стадионе "Глебовец".