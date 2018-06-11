Погба: Россия оказала сборной Франции по футболу невероятный прием

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия оказала невероятный прием сборной Франции по футболу после ее прилета для участия в чемпионате мира. Об этом сообщил полузащитник команды Поль Погба в Twitter.
"Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России", - сообщил Погба.
Французская сборная прилетела в Москву в воскресенье. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в подмосковной Истре. В понедельник французы проведут открытую для болельщиков тренировку в поселке Глебовский на стадионе "Глебовец".
Amazing Russia reception yesterday. Morning with Fifa activities now off to first train in Russia— Paul Pogba (@paulpogba) 11 июня 2018 г.
Погба провел 37 матчей и забил 6 голов во всех турнирах в сезоне-2017/18 за английский клуб "Манчестер Юнайтед". На групповом этапе соперниками французов станут команды Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники".) Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.