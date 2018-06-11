Сборная Туниса прилетела в Москву для участия в ЧМ-2018

На чемпионате мира сборная Туниса сыграет в группе G с командами Англии, Бельгии и Панамы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренеры и административный штаб сборной Туниса по футболу прибыли из Краснодара в Москву для участия в чемпионате мира. Самолет с тунисской делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Внуково.

Во время турнира тунисцы будут жить в отеле Imperial Park Hotel & Spa, а тренироваться - на стадионе спортивного комплекса "Строитель" в поселке Селятино Московской области. Открытую для зрителей тренировку подопечные Набиля Маалула проведут 13 июня. Заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата мира сборная Туниса провела в Краснодаре против команды Испании, уступив со счетом 0:1.

Большая часть команды - 17 человек - выступает в чемпионатах Франции, Туниса и Саудовской Аравии, а лидером тунисцев считается полузащитник Вахби Хазри, который в среднем забивает в каждом третьем матче за сборную. 27-летний футболист минувший сезон провел в составе французского "Ренна", а права на Хазри принадлежат английскому "Сандерленду".

Сборная Туниса дебютировала на чемпионатах мира в 1978 году, став первой африканской сборной, одержавшей победу на мировом первенстве, - тунисцы обыграли команду Мексики со счетом 3:1. Ни разу за четыре чемпионата мира (1978, 1998, 2002, 2006) тунисские футболисты не смогли выйти из группы, а самым значимым их достижением на международной арене является победа в Кубке африканских наций в 2004 году.

В предварительном раунде отборочного турнира мирового первенства сборная Туниса обыграла команду Мавритании (2:1, 2:1) и квалифицировалась в финальную группу, где главным соперником тунисцев стали футболисты ДР Конго. За шесть матчей группового этапа сборная Туниса не проиграла ни разу, сведя две встречи к ничьей, тунисские футболисты в последнем туре смогли удержать преимущество над конголезцами, опередив соперников на одно очко. На третьем и четвертом местах в группе сборной Туниса остались команды Ливии и Гвинеи соответственно. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Туниса занимает 21-е место.

На чемпионате мира сборная Туниса сыграет в группе G с командами Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.