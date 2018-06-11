Twitter привязал специальные эмодзи к хэштегам сборных, которые сыграют на ЧМ-2018

Хэштегу #WorldCup (чемпионат мира) соответствует эмодзи в виде эмблемы чемпионата мира

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter к чемпионату мира по футболу в России ввела эмодзи, которые автоматически привязываются к хэштегам сборных, которые сыграют на турнире, и другим хэштегам, которые связаны мировым первенством. Соответствующее сообщение опубликовано на странице чемпионата мира в России в Twitter.

Хэштегу #WorldCup (чемпионат мира) соответствует эмодзи в виде эмблемы чемпионата мира. Хэштегу официального талисмана турнира волка Забиваки #Zabivaka соответствует эмодзи с головой волка.