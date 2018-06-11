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11 июня, 14:14
Сборная Хорватии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира
Игроки национальной сборной Хорватии по футболу
© Петр Ковалев/ТАСС
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Хорваты будут тренироваться на стадионе "Рощино-Арена", а проживать на базе отдыха "Лесная рапсодия" в поселке Ильичево

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Хорватии прилетели в Санкт- Петербург для участия в чемпионате мира. Команда во время турнира будет жить в Ленинградской области.

Хорваты будут тренироваться на стадионе "Рощино-Арена", а проживать на базе отдыха "Лесная рапсодия" в поселке Ильичево Выборгского района, в день прилета команда проведет открытую тренировку. В составе команды прибыли, в частности, защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, полузащитники "Реала" Лука Модрич и Матео Ковачич, а также "Барселоны" Иван Ракитич.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, одержав шесть побед при двух ничьих и двух поражениях, уступив первую строчку исландцам и опередив команды Украины, Турции, Финляндии и Косова. В стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира хорваты переиграли греков (0:0, 4:1). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Хорватии занимает 20-е место.

Лучшим результатом сборной Хорватии на чемпионатах мира является третье место на турнире 1998 года во Франции, тогда лучшим бомбардиром мирового первенства стал хорватский футболист Давор Шукер, забивший шесть голов. На предыдущем мировом первенстве в Бразилии хорватская команда не вышла из группы.

На чемпионате мира сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на Дону). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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