Луонго: сборная Австралии находится в хорошей форме перед стартом чемпионата мира

На чемпионате мира австралийская команда сыграет в группе С с командами Франции, Дании и Перу

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии хорошо себя показала в товарищеских матчах против команд Чехии и Венгрии и рассчитывает успешно выступить на чемпионате мира по футболу. Об этом журналистам рассказал полузащитник сборной Австралии Массимо Луонго.

В последних товарищеских матчах австралийцы победили венгров со счетом 2:1 и чехов - 4:0.

"Мы находимся в хороших кондициях. Товарищеские матчи показали, что мы хорошо можем выступить на чемпионате мира, однако все будет зависеть только от нас самих. Нас ждет тяжелый матч против сборной Франции, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться результата", - отметил он.

По словам Луонго, у каждого из игроков прошел отличный сезон, они все наслаждаются игрой. "Я уверен, что это станет дополнительной мотивацией завершить его (сезон) на хорошей ноте", - считает он.

Полузащитник также поблагодарил тренера сборной за приглашение в команду. "Участие в чемпионате мира - для меня большая ответственность. Я благодарен тренеру за вызов и постараюсь оправдать его ожидания не только на тренировках, но и на поле", - пообещал он.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).