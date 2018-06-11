Футболист Фернандес хочет повторить путь Виктора Ана и стать чемпионом мира со сборной РФ

На групповом этапе чемпионата мира российская команда сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес хочет выиграть золото чемпионата мира вместе с командой и быть в чем-то похожим на шорт-трекиста Виктора Ана. Об этом Фернандес сообщил журналистам.

В понедельник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске. На вопрос о том, знает ли он о шорт-трекисте Викторе Ане, который переехал из Южной Кореи, где в него перестали верить, в Россию и стал на Играх в Сочи трехкратным олимпийским чемпионом, Фернандес ответил, что никогда раньше не слышал о нем, но также хочет выиграть золото со сборной России.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, 13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство, а 7 октября 2017 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2).

"У нас отличная команда, мы готовимся каждый день и надеемся, что удачно стартуем на чемпионате мира. Все идет хорошо. Тренер нам все расскажет перед первой игрой, и я надеюсь, что у нас получится", - сказал.

"Что касается владения русским языком, то я его уже давно учу и многое знаю. Что касается решения играть за Россию, то я не жалею о нем", - признался футболист.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).