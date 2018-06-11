Игрок: сборная Австралии в матче с французами на ЧМ-2018 проявит свои лучшие качества

На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции, Дании и Перу

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сборной Австралии будет тяжело в матче чемпионата мира по футболу против французов, но команда постарается проявить свои лучшие качества. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Австралии Трент Сейнсберри.

"В матче против французов нам будет тяжело, но мы постараемся использовать свои шансы. Понятно, что против сборной Франции мы будем играть далеко не первым номером, но мы постараемся проявить свои лучшие качества", - сказал футболист.

По словам Сейнсберри, главное внимание австралийских защитников будет приковано к Антуану Гризманну. "Сборная Франции - одна из сильнейших команд на турнире, у них не попали в окончательную заявку 11 игроков, которые могли бы составить конкуренцию основному составу", - отметил защитник.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).