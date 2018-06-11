Исландские игроки "Ростова" надеются на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018

Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 11 июня. /ТАСС/. Поддержка российских болельщиков поможет игрокам сборной Исландии во время матчей чемпионата мира, уверен защитник Рагнар Сигурдссон, который также является игроком российского "Ростова".

"Я думаю, что россияне будут нас сильно поддерживать. И это поможет нам во время игр. В Геленджике (где базируется команда Исландии - прим. ТАСС) нас встретили очень хорошо, много людей ждали нас", - сказал Сигурдссон.

Он также рассказал, что за время игры в России, где он также выступал за казанский "Рубин", уже успел немного выучить русский язык и привыкнуть к тому, что менталитет россиян и российская культура очень сильно отличаются от исландского. По его словам, играть в российском клубе ему легче благодаря тому, что с ним в команде еще двое исландских игроков.

Защитник Сверрир Ингасон, который также является игроком ФК "Ростов", надеется, что ростовские болельщики будут поддерживать "своих" футболистов и на играх чемпионата.

Другие игроки сборной также отмечают, что в Геленджике их приняли очень хорошо и предложенной базы они довольны. "Здесь действительно очень хорошо - замечательная погода, действительно замечательная база, замечательные поля. Жаловаться нам не на что", - сказал Альберт Гудмондссон, добавив, что, хотя жаркая черноморская погода и отличается от более прохладной исландской, особого дискомфорта спортсмены не испытывают: они играют в разных странах, и для многих жара не в новинку.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).