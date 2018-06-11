Сборная Сербии прилетела в Калининград для участия в ЧМ-2018

Сербская команда будет тренироваться на учебно-тренировочной базе "Балтия" в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Сербии прилетели в Калининград, где команда будет базироваться во время чемпионата мира.

Сборная Сербии будет тренироваться на учебно- тренировочной базе "Балтия" в Светлогорске, там же сербы 11 июня проведут открытую тренировку. В состав команды на чемпионат мира вошел защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович.

"Мы прибыли на братскую землю, мы рады играть здесь в России, - заявил в интервью телеканалу "Россия 24" главный тренер команды Младен Крстаич. - Игроки максимально мотивированы, команда находится в хорошем игровом состоянии. Хочу сказать, спасибо всей Сербии за поддержку и напутствие. В России мы будем бороться за каждый матч во имя Сербии".

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Сербии заняла первое место в своей группе, одержав шесть побед при одном поражении и трех ничьих. Сербы опередили команды Ирландии, Уэльса, Австрии, Грузии и Молдавии, набрав 21 очко. Однако перед финальным турниром в отставку из-за разногласий с руководством сербской федерации футбола подал главный тренер команды Славолюб Муслин, которого заменил Младен Крстаич. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Сербии занимает 34-е место.

Сборная Сербии выступает с 2006 года, являясь правопреемником сборных Югославии (существовала до 2003 года), а также Сербии и Черногории (2003-2006). Команда Сербии один раз участвовала в чемпионате мира - на турнире в ЮАР 2010 года, где заняла последнее место в группе.

На чемпионате мира сборная Сербии сыграет в группе E с командами Коста-Рики (17 июня, Самара), Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, "Спартак"). Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.