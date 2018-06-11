Перуанский футболист Сантамария: россияне хорошо приняли нас на открытой тренировке

Перуанская сборная во время чемпионата мира будет жить в Москве и проводить тренировки на "Арене-Химки"

ХИМКИ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Российские болельщики хорошо поддерживали футболистов сборной Перу на открытой тренировке в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил защитник перуанской команды Андерсон Сантамария.

Пасмурная погода и ранее начало тренировки (10:00 мск) не смутили организованную группу поддержки перуанцев. Занятие сборной Перу на "Арене-Химки" посетили порядка 500 человек. Болельщики перуанской команды с первой и до последней минуты занятий почти без остановок распевали песни под аккомпанемент музыкальных инструментов и размахивали флагами.

Не остался без персональной поддержки футболист московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Группа болельщиков железнодорожников с баннером с эмблемой "Локомотива" расположилась рядом с перуанцами и несколько раз громко скандировала фамилию футболиста. Сам игрок поприветствовал публику аплодисментами.

"Публика приняла нас очень хорошо, и мы очень рады этому. Это мотивировало нас, мы больше работали и очень старались", - отметил по окончании тренировки Сантамария.

Тренировка продолжалась около двух часов. Футболисты сборной Перу занимались в полном составе. На протяжении большей части тренировки команда отрабатывала верховые передачи с флангов в штрафную и завершение атак. В последние полчаса перуанцы провели двустороннюю встречу на четверть поля.

Сборная Перу прилетела в Россию 10 июня. Команда будет жить в Москве и проводить тренировки на "Арене-Химки". На чемпионате мира футболисты сборной Перу на групповом этапе сыграют с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).