Футболист Родриго: на базе сборной Испании в Краснодаре очень хорошие условия

На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии, Ирана и Марокко

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. База в Краснодаре, на которой тренируется прибывавшая на чемпионат мира по футболу сборная Испании, располагает хорошими условиями для проживания и поможет лучше подготовиться к играм. Такое мнение высказал нападающий испанской команды Родриго.

Сборная Испании располагается на базе академии ФК "Краснодар". "Нам очень хорошо здесь, и база, на которой мы находимся, очень хорошая, лучше быть не могла", - сказал Родриго журналистам в понедельник.

По его словам, подготовка на такой базе, а также желание и концентрация "будут влиять на результат".

На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).