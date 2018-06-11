Гранат: сборная России планирует подойти к стартовому матчу ЧМ-2018 в оптимальной форме

В первом матче турнира российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии

НОВОГОРСК /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России планируют выйти на пик формы к первому матчу чемпионата мира - против команды Саудовской Аравии 14 июня. Об этом журналистам рассказал защитник национальной сборной Владимир Гранат.

В понедельник сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске.

"Сейчас мы уже наигрываем какие-то схемы после того, как видели матчи соперника. К каждой игре нужно готовиться отдельно, у любой команды есть сильные и слабые стороны. И на это делаем упор. Сейчас мы набираем форму и, думаю, в самом оптимальном состоянии подойдем к матчу", - сказал Гранат.

31-летний защитник признался, что не следит за тем, что пишут о шансах сборной России на ЧМ болельщики. "Я отключил все приложения и сейчас не читаю ничего, что пишут о нашей команде в соцсетях. Надеюсь, что о сборной России все думают положительно", - сказал Гранат.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).