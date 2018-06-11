Член совета ФИФА: Россия заметно изменилась за время подготовки к ЧМ-2018

Мировое футбольное первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия сильно изменилась за время подготовки к чемпионату мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации футбола (ФИФА), президент Федерации футбола ДР Конго Констант Омари Селемани.

В понедельник в Москве прошла встреча членов Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В среду в Москве пройдет конгресс ФИФА.

"Я в России четвертый раз, впервые был в 2010 году, бывал в Москве и Санкт-Петербурге. Очень люблю вашу страну. В этот раз я заметил изменения уже по дороге из аэропорта. В предыдущие годы на этой дороге еще велись работы, а сейчас уже все готово; раньше мы стояли в огромных пробках, а теперь дорога была свободна", - поделился впечатлениями Омари.

"Могу уверенно сказать, что Россия полностью готова к чемпионату мира. Можете считать, что турнир уже начался", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.