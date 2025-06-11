Около 25 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Москве в день его открытия

ТАСС, 11 июня. Порядка 25 тысяч человек, согласно уточненным данным Международной федерации футбола (ФИФА), посетили фестиваль болельщиков в Москве в первый день его работы. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
В воскресенье в Москве открылась фан-зона. Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Гостями московского фестиваля болельщиков в первый день его работы стали чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года француз Марсель Десайи, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Десайи как победитель чемпионата мира представил публике Кубок мира по футболу.
Во время ЧМ-2018 фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".