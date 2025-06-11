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11 июня, 13:16
Около 25 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Москве в день его открытия
Во время фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу в Москве
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова

ТАСС, 11 июня. Порядка 25 тысяч человек, согласно уточненным данным Международной федерации футбола (ФИФА), посетили фестиваль болельщиков в Москве в первый день его работы. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

В воскресенье в Москве открылась фан-зона. Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Гостями московского фестиваля болельщиков в первый день его работы стали чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года француз Марсель Десайи, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Десайи как победитель чемпионата мира представил публике Кубок мира по футболу.

Во время ЧМ-2018 фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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