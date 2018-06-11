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11 июня, 12:55
Игрок сборной Перу Тапиа: Герреро более значим для нас, чем Месси для команды Аргентины
Паоло Герреро
© EPA/FELIPE TRUEBA
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Герреро был дисквалифицирован ФИФА и должен был пропустить чемпионат мира

ХИМКИ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Перу Паоло Герреро играет более значимую роль для команды, чем нападающий Лионель Месси для сборной Аргентины. Такое мнение журналистам после открытой тренировки выразил перуанский футболист Ренато Тапиа.

Герреро был дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за положительной допинг-пробы и должен был пропустить чемпионат мира. Однако Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию футболиста и допустил 34-летнего форварда к участию в мировом первенстве.

"Мы очень рады, что попали на чемпионат мира впервые за долгое время, - сказал Тапиа. - Наши старания дали плоды, и мы тут в Москве. Паоло Герреро важнее для сборной Перу, чем Лионель Месси для сборной Аргентины. Наши последние результаты и то, что мы добились в последние годы - это во многом заслуга Герреро".

Сборная Перу примет участие в финальной стадии чемпионата мира впервые с 1982 года. Перуанцы дважды завоевали бронзовые медали Кубка Южной Америки в 2011 и 2015 годах, а Герреро на обоих турнирах становился лучшим бомбардиром. Всего он провел за сборную 87 матчей, в которых забил 33 мяча.

Сборная Перу прилетела в Россию 10 июня. Команда будет жить в Москве и проводить свои тренировки на "Арене-Химки". На чемпионате мира перуанские футболисты на групповом этапе сыграют с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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