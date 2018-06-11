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11 июня, 12:53
Голкипер сборной Австралии считает, что команда не выглядит фаворитом группы на ЧМ-2018
Мэт Райан
© AP Photo/Frank Augstein
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Мэт Райан отметил, что австралийские футболисты приложат все усилия, чтобы выйти в плей-офф мирового первенства

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу не является фаворитом своей группы на чемпионате мира, но приложит все усилия для того, чтобы показать хороший результат. Об этом журналистам рассказал вратарь национальной сборной Мэт Райан.

"Это будет очень интересный и богатый на события чемпионат мира, - сказал Райан. - Я и все футболисты сборной Австралии получат неоценимый опыт от выступления на турнире. Нас ждет интересная и сложная группа, в которой, возможно, мы не выглядим фаворитами, однако приложим все усилия для успеха", - сказал он.

Райан добавил, что в сборной есть футболисты, которые будут впервые выступать на турнире подобного уровня. "Однако это нас ни в коем случае не останавливает", - отметил он.

Вратарь из участников турнира выделил сборные Франции и Бразилии. "Сборная Франции - одна из сильнейших сборных на данном турнире, они дошли до финала чемпионата Европы 2016 года и обладают одной из сильнейших атак в мире. Также бы отметил сборную Бразилии, которая является одним из претендентов на титул", - рассказал он.

"Мы провели хорошие товарищеские матчи против сборных Чехии и Венгрии, в которых одержали победы, но нужно понимать, что чемпионат мира это совсем другая история. Игры показали, что мы можем играть хорошо и побороться за выход из группы, нужно лишь быть сконцентрированными и хладнокровно подходить к каждому матчу", - рассказал игрок.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться - на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

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